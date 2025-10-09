Seguridad y comercio, los temas que habló embajador de Colombia con congresistas de EE.UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, sostuvo nuevas reuniones con congresistas norteamericanos para intentar mejorar las relaciones bilaterales pese a las tensiones entre los mandatarios Trump y Petro.

“Esta semana hemos hecho reuniones con varios congresistas, en particular con senadores republicanos de mucha importancia en este país”, aseveró el representante diplomático.

Marsha Blackburn, la senadora del estado de Tennessee y de la comisión de Comercio; el senador Ron Paul, de la comisión de Seguridad Interna y con Kevin Cramer, senador de Dakota del Norte y hace parte de la Comisión de Servicios Armados, son algunos de los nombres que han hecho parte de los encuentro de García Peña.

“Nos centramos en temas de seguridad, en temas del comercio como un elemento complementario al desarrollo de Estados Unidos y Colombia, pero sobre todo la importancia de cómo una relación que lleva tantos años debe continuar y profundizarse para el bien del pueblo norteamericano, pero sobre todo para el bien del pueblo colombiano”, detalló el embajador Colomibano.



El reciente capítulo de la tensión entre ambas administraciones estuvo relacionado con la publicación que hizo el presidente Gustavo Petro asegurando que tenía indicios de la presencia de colombianos en una de las embarcaciones atacadas por las fuerzas de Estados Unidos en el Caribe.

Ante esto, la administración Trump pidió una retractación al considerar que era afirmaciones infundadas, pero Petro respondió pidiendo más información sobre estos bombardeos en aguas internacionales.