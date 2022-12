Shakira aplaza primeros conciertos de su gira por problema en las cuerdas vocales

La cantante colombiana Shakira aplazó sus conciertos previstos en París este viernes y sábado, además de otros dos en Bélgica y Holanda, debido a un problema en las cuerdas vocales, anunció el promotor Live Nation.



"Sentimos anunciar el aplazamiento de los conciertos de la gira El Dorado, inicialmente previstos los 10 y 11 de noviembre en París, el 12 en Amberes y el 14 en Ámsterdam, por orden de su médico, puesto que la cantante se está todavía restableciendo a nivel de las cuerdas vocales", informó el comunicado.



Shakira ya anuló el miércoles por la noche su concierto en Colonia (Alemania), punto de partida de su gira mundial. Todos estos recitales serán reprogramados ulteriormente.



Live Nation aconseja a quienes compraron sus entradas que las guarden.



"Shakira está muy triste de no ver a sus fans y agradece el apoyo que estos le brindaron durante este difícil periodo. Tiene muchas ganas de volver al escenario cuanto antes", agregó Live Nation.



La estrella colombiana volverá actuar en principio el día 16 en Montpellier, en el sur de Francia, según la nota.



La cantante de las célebres "Whenever, Wherever" y "Waka Waka" forma parte de los famosos señalados en la investigación periodística de los "papeles del paraíso", que denuncia prácticas de optimización fiscal a escala mundial.



Shakira, que vive en Barcelona, estaría domiciliada en las Bahamas por motivos fiscales y habría transferido a Malta y Luxemburgo sus derechos de autor, de unos 31,6 millones de euros (36,7 millones de dólares), según el diario francés Le Monde, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publica desde el pasado domingo las revelaciones de la investigación.