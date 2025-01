Sheinbaum defiende la presencia de México en la investidura de Nicolás Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , defendió este lunes que un representante de su Gobierno asista a la investidura el próximo viernes del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro , porque "le corresponde a los venezolanos definir" su Gobierno.

"En el caso de Venezuela , irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir", declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana, quien asumió el 1 de octubre, justificó reconocer ahora la victoria de Maduro, cuestionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a pesar de que en julio, durante la transición de Gobierno en México, ella pedía "transparencia" en las actas y la votación.

“La postura (es la) que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos", respondió Sheinbaum cuestionada por su aparente cambio de opinión.

La presidenta había adelantado hace dos semanas que enviaría una representación de su Gobierno a la investidura de Maduro, que podría ser el embajador, Leopoldo de Gyves, lo que marcó la primera vez que reconoció la reelección del mandatario, rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

Sheinbaum anunció desde el 15 de octubre una postura "imparcial" sobre la crisis poselectoral de Venezuela, después de que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), coincidió en agosto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en que debían transparentarse las actas.

Publicidad

El anuncio de la mandataria mexicana ocurre mientras el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, considerado por varios países como el ganador de las elecciones del 28 de julio, realiza una gira en América para conseguir apoyo ante la investidura de Maduro.

El opositor buscará reunirse este lunes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras encontrarse el fin de semana con los mandatarios Javier Milei en Argentina y Luis Lacalle Pou en Uruguay.