Si me van a destituir, que lo hagan: fiscal Luisa Ortega

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, lamentó que en su país no haya una autoridad que ponga orden. “No hay una persona sensata, con criterio de Estado republicano que le duela el país, y que le ponga orden a todo esto”.

“Si me van a destituir que lo hagan. Con todo lo que han hecho, con todas las amenazas que me han ofertado, que le han ofertado a mi familia, seguiré”, mencionó la fiscal del vecino país.

Asimismo, agregó que tiene un compromiso de Estado, con el país, el pueblo y la sociedad venezolana.

“No me van a detener y seguiré denunciando, aunque no creo que me detengan, ¿qué van a hacer para detenerme?”, se cuestionó.

Hizo, además, un llamado al pueblo para que tenga confianza en ella, que seguirá denunciando y haciendo todo lo que la Constitución y la ley le permitan.

En entrevista al canal Venevisión, la fiscal lamentó que aun sigan detenidos 14 funcionarios policiales que iniciaron hace varias semanas una huelga de hambre, así como el diputado Wilmer Azuaje, que está encadenado dentro de la prisión. “Wilmer Azuaje tiene inmunidad parlamentaria y debió permanecer detenido en su casa, pero esto no ha sido así”, finalizó.

