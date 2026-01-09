En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Siete colombianos quedaron atrapados en carretera de Bolivia por bloqueos

Siete colombianos quedaron atrapados en carretera de Bolivia por bloqueos

El viaje turístico de los colombianos a destinos emblemáticos como el Salar de Uyuni se convirtió en un escenario de incertidumbre, y ahora piden ayuda para regresar a Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad