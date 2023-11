Siguen las manifestaciones en España contra una posible amnistía

Se cumplen 5 días de manifestaciones en contra del proyecto de ley del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, para amnistiar a los independentistas catalanes, para así conseguir sus apoyos en el Congreso y lograr mantenerse en el poder. La fecha límite para la investidura es el 27 de noviembre.

Ayer, más de 7 mil personas protestaron frente a la sede del Partido Socialista en Madrid en una manifestación convocada por Vox y grupos radicales de ultraderecha. Algunos asistentes tenían carteles con insultos al jefe de gobierno español e incluso banderas, consignas y simbología franquista.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Mario Garcés Sanagustín, secretario de Financiación Territorial del Partido Popular, habló sobre la situación en ese país por cuenta de esta situación política.

Sobre las nuevas protestas convocadas para el próximo domingo, señaló que buscan que a través de esta presión social Pedro Sánchez “reconozca que se ha equivocado, para que reconozca que esto no es un pacto por la convivencia nacional, sino que es un pacto de conveniencia para él y para mostrar a la comunidad internacional y a la opinión pública que esto no puede ocurrir”.

Publicidad

Reiteró que buscan que dichas protestas sean de manera pacífica, “lo que hacemos es invocar a todo el mundo y convocarnos a una reunión pacífica, debidamente organizada, donde evidentemente no se va a producir ningún altercado político, sino simplemente demostrar que hay una gran masa social en España, no solamente conservadora y de centro, de izquierda, también parcialmente de izquierda, que no quiere que Pedro Sánchez alcance este acuerdo definitivamente”.

Cientos de personas se manifestaron este martes en el centro de Madrid, donde bloquearon el trágico, en contra de una posible amnistía a independentistas catalanes a cambio de apoyar la investidura como presidente del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Los participantes cortaron la Gran Vía, una de las principales avenidas de la capital de España, con gritos contra Sánchez y su partido, el socialista PSOE, y pancartas en las que se leían lemas como "España no paga a traidores, amnistía no", "Pedro Sánchez traidor" o "Sánchez a prisión", entre banderas españolas.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu: