Sismo de 6,7 grados sacudió a Guatemala

Un sismo de 6,7 grados de magnitud sacudió este jueves la mayor parte de Guatemala, una semana después de un temblor de 6,9 grados que dejó cinco muertos, informaron fuentes oficiales.



El sismo fue registrado a las 06h31 locales (12h31 GMT) con epicentro a 115,2 km al sur de Ciudad de Guatemala, en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Escuintla, detalló en un boletín el estatal Instituto de Sismología (Insivumeh).



El movimiento de tierra tuvo una profundidad de 39 km y también se sintió en El Salvador, donde muchos habitantes salieron de sus casas por temor a réplicas, según autoridades de ese país.



En Guatemala varias instituciones de socorro iniciaron un monitoreo para verificar daños, señaló la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ente a cargo de la protección civil.



Julio Sánchez, vocero de la entidad, dijo a periodistas que no se han reportado víctimas y sólo se tiene información de daños leves en algunas viviendas, sobre todo en la ciudad colonial de Antigua Guatemala (suroeste), la principal zona turística del país, de acuerdo a un análisis inicial.



El miércoles de la semana pasada un temblor de 6,9 grados de magnitud remeció la frontera entre Guatemala y México con saldo de cinco personas muertas en suelo guatemalteco, así como miles de afectados por derrumbes en carreteras y la suspensión de servicios básicos.



Guatemala suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Cocos y Norteamérica, así como por fallas geológicas locales que generan una serie de movimientos, en su mayoría imperceptibles.



En los últimos años el departamento de San Marcos y otras regiones del occidente del país han sido la más golpeadas por terremotos que en 2012 y 2014 dejaron 46 muertos, así como millones de afectados, miles de damnificados y millonarias pérdidas.