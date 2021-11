Sistema semáforo 'anticovid' en Venezuela: ¿de qué se trata este nuevo método?

Debido a la pandemia y para evitar cada vez más contagios, Venezuela se encamina a un nuevo método para controlar esta situación desde este 1 de noviembre. Se trata de un semáforo de acceso como método para el ingreso seguro a lugares como restaurantes, hoteles, centros comerciales, farmacias y otros espacios públicos.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen de Nicolás Maduro, la aplicación del ‘Semáforo por la Salud’, ayudará a identificar a quienes están vacunados o no, así como aquellos que dan positivo al COVID-19.

Para que los comercios puedan ser parte de este método, es necesario que instalen la aplicación VE QR, y tener la autorización del Ministerio de Comercio.

Así mismo, las personas de los comercios deberán implementar el chequeo a la entrada del establecimiento, y solo las personas que puedan mostrar su prueba PCR negativa, podrán ingresar a los establecimientos públicos.

Así pues, la aplicación se encargará de mostrar el resultado para que la persona pueda ingresar al lugar. ¿Cómo? Mostrando los resultados con los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo.

¿Qué significa cada color?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el verde significa que la persona está vacuna y puede ingresar; el amarillo hace referencia a que la persona no aparece en la base de datos de los vacunados, pero tampoco tiene registro de pruebas positivas en los 21 días anteriores, por ende no podrá ingresar, y el color rojo hace referencia a que la persona sale como no vacunada.