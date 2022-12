Soy de los estadounidenses que no se conecta con Trump: Adriano Espaillat

El congresista demócrata Adriano Espaillat, uno de los que planean no asistir a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, dijo que no se siente identificado con el presidente electo.



“No me siento conectado con un presidente que recibió 3 millones de votos menos que su contrincante, que se la pasó durante su campaña insultando a todo el mundo”, dijo.



Agregó que siente que la ceremonia de posesión no es un momento noble al que todos los americanos deban participar.