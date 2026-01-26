En vivo
Subsecretario de Guerra de EEUU visita Ecuador para reforzar la frontera con Colombia

Subsecretario de Guerra de EEUU visita Ecuador para reforzar la frontera con Colombia

La visita de Humire a Ecuador, anunciada por sorpresa minutos antes de la conferencia de prensa, se produce en un momento donde el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, ha arrastrado a Colombia a una inusitada guerra comercial entre ambos países.

Joseph-M.-Humire-AFP.png
El subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph M. Humire, se reunió este domingo en Quito con autoridades del Gobierno de Ecuador
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

