"Sus lagrimitas me valen": estadounidense disfruta de las deportaciones y causa indignación

El Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que tomaría medidas más estrictas contra los inmigrantes, siguiendo la postura del presidente Donald Trump de reducir la presencia de extranjeros en el país. Estas políticas han generado una fuerte división entre los ciudadanos estadounidenses, así como un impacto significativo en las comunidades migrantes.

En medio de esta situación, un video ha generado gran controversia en redes sociales debido a las declaraciones de una mujer estadounidense, quien expresó su falta de empatía ante la deportación de familias enteras.

Publicidad

En el video, la mujer asegura disfrutar del sufrimiento de aquellos que han sido deportados o están en riesgo de serlo. "De hecho, me da risa, me da mucha felicidad. No tengo simpatía si tu hijo crece sin su padre porque lo enviaron de regreso a México o lo que sea. Son bienvenidos de irse con él. No olvides que es una opción, esa es una decisión que estás tomando", afirmó

Las palabras de la mujer han desatado un acalorado debate en redes sociales.

Mientras algunos internautas apoyan su postura, argumentando que las personas deben dejar de intentar ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, otros la han condenado enérgicamente por su falta de humanidad. La indignación aumentó cuando ella declaró que no siente empatía por los niños que lloran tras ser separados de sus familias.

"No tengo ninguna simpatía por los videos que están haciendo con sus lagrimitas, me vale una mierd*. De hecho, me estoy riendo de ustedes que siguen sentados allí llorando por atención. Los veo como subhumanos", añadió en el video.

Publicidad

El impacto del video no se hizo esperar, provocando un sinfín de reacciones en plataformas como X, Facebook e Instagram. Numerosos usuarios han denunciado las declaraciones como inhumanas y crueles, mientras que otros las han defendido, justificándolas en la necesidad de hacer cumplir la ley migratoria.