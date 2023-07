Sus sistemas de chantaje social se han diluido: María Corina Machado a Gobierno Maduro

María Corina Machado, exdiputada a la asamblea venezolana y ahora candidata a las primarias opositoras de Venezuela , en diálogo con Mañanas Blu, se refirió al debate que realizó la oposición y que, según dijo, está cambiando la dinámica en el país.

Según dijo, es un proceso que empieza en medio de una Venezuela “activa” que está regresando, organizándose y que despertó. Por eso, aseguró, las “redes de represión” del Gobierno de Nicolás Maduro “son cada vez menos efectivas”.

“El régimen ya no es el mismo y nosotros tampoco. Estamos conscientes que esta vez tenemos una oportunidad real para derrotar a Maduro, ganar y cobrar”, puntualizó Machado .

En ese sentido, la candidata aseveró que la gente ya no teme porque ya no tienen nada que les puedan “robar” o quitar, pues, incluso, no tienen familia en Venezuela.

“Sus sistemas de chantaje social se han diluido porque la gente dice: ‘Con qué más me van a amenazar, qué bolsa de comida me vas a quitar’ si me quitaron a mis hijos que se fueron del país’”, comentó.

Sobre el debate y lo que esperan de aquí en adelante, afirmó que continuarán “hasta el final” sin importar las “neutralizaciones”.

“Es un proceso en el que hay que tener la disposición, la estrategia y la fuerza que vamos a construir cada vez más para ir derrumbando barrera por barrera. Eso significa ir hasta el final y no quedarnos en el camino, que no nos neutralice lo que ellos nos pueden hacer”, recalcó Machado.

Venezuela se calienta a 100 días de las primarias opositoras

Toda Venezuela se alista para el escenario político de cara a las primarias que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, un hito hacia el que el país camina entre discursos altisonantes y amenazas que van recrudeciéndose, cuando todavía faltan 100 días para la cita.

La vorágine, que arrecia cada día, involucra al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la antichavista Comisión Nacional de Primaria (CNP), el partido gobernante PSUV, el Parlamento, el presidente Nicolás Maduro, la Contraloría, la coalición opositora Plataforma Unitaria (PU), la comunidad internacional, los precandidatos presidenciales y los ciudadanos.

Con semejante elenco, las diatribas son numerosas y proceden de todos los lugares, lo que augura, una vez más, un destino incierto que parece definirse a medida que crece la tensión.

