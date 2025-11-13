En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Centro Democrático
Liga BetPlay
¿Menores en bombardeos?

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Territorio en EE. UU. revocará unas 17.000 licencias comerciales a conductores inmigrantes

Territorio en EE. UU. revocará unas 17.000 licencias comerciales a conductores inmigrantes

El secretario de Transporte de este país aprovechó el anuncio para criticar al gobernador del estado, a quien acusó de otorgar licencias comerciales a personas indocumentadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad