The New York Times asegura que no hubo bajas estadounidenses en operación contra Maduro

La operación militar anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela sigue generando impacto internacional. Mientras se esperan más detalles oficiales, el diario The New York Times aseguró que no hubo bajas estadounidenses durante el despliegue que, según Washington, terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su salida aérea del país.

La información, citada por el medio neoyorquino, se basa en declaraciones de un funcionario estadounidense que confirmó la ausencia de víctimas norteamericanas, aunque evitó pronunciarse sobre posibles bajas venezolanas. El anuncio se dio horas después de que se reportaran explosiones y movimientos aéreos militares en Caracas y otras regiones del país.



The New York Times descarta bajas de Estados Unidos en la operación

De acuerdo con el reporte del New York Times, la operación ordenada por Trump se ejecutó sin pérdidas humanas entre las tropas estadounidenses. La fuente consultada por el diario fue clara en ese punto, aunque mantuvo reserva frente al impacto del operativo en el lado venezolano.

El presidente estadounidense confirmó públicamente que la intervención fue “exitosa” y que se trató de un ataque a gran escala, realizado en coordinación con fuerzas del orden de Estados Unidos. En su mensaje, difundido a través de la red Truth Social, Trump aseguró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela.



Así habría sido el operativo militar en Venezuela

Versiones de medios como Fox News y CBS News señalan que la operación incluyó un amplio despliegue nocturno de helicópteros Chinook y unidades de fuerzas especiales. Según esas fuentes, Maduro habría sido capturado por un grupo élite del Ejército estadounidense, específicamente miembros de los Delta Force.

El operativo se habría ejecutado tras varios meses de aumento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas y luego de reiteradas presiones diplomáticas para que Maduro dejara el poder. Trump habría dado luz verde definitiva a la acción días antes del ataque.



Trump califica la intervención como “una operación brillante”

Desde Mar-a-Lago, en Florida, donde pasó las vacaciones navideñas, Trump ofreció una breve entrevista al New York Times. Allí calificó la intervención como “una operación brillante”, destacando el nivel de planificación y el papel de militares “muy buenos” involucrados en el despliegue.



El mandatario también anunció que en una rueda de prensa ampliará los detalles del operativo, incluido si el Congreso fue informado previamente, teniendo en cuenta que es esa instancia la que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta a las repercusiones políticas y diplomáticas de este episodio.