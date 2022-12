The Rolling Stones no quieren que Trump use sus canciones

The Rolling Stones se sumó a la lista de artistas y grupos musicales que pidieron al político republicano estadounidense Donald Trump que no use sus canciones en la campaña electoral.

Publicidad

"The Rolling Stones nunca dio permiso a la campaña de Trump para usar su música y ha pedido que deje de hacerlo inmediatamente", dijo el grupo británico en un comunicado.



Trump recurría a sus temas "You Can't Always Get What You Want" y "Start Me Up" en sus actos de campaña.



El rapero Everlast ya pidió a Trump que no usara la canción "Jump Around", de su antiguo grupo House of Pain, y Neil Young, R.E.M. y Adele también se opusieron al uso de su música.



El abandono de Ted Cruz y John Kasich dejó al polémico Trump como único candidato a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.