"Todavía no he escuchado tanques, está más o menos callado el frente", dice colombiano en Donetsk

Luis Hernando Muñoz, colombiano residente en Donetsk , testigo de la realidad del conflicto en Ucrania , habló en Mañanas BLU sobre la tensión que se vive en la región independentista donde se tiene reporte de la llegada de tropas rusas

"Vivo aquí con mi esposa, mis hijos viven en Moscú. Yo tengo aquí no solo mi casa y mi esposa. Durante estos años nos hemos acostumbrado a esta situación . Todavía no he escuchado tanques ni nada del estilo. Está más o menos callado el frente. La línea de demarcación entre los dos ejércitos, el separatisa y el ucraniano, pasa a unos 10 kilómetros de mi casa", relató Muñoz.

Publicidad

"No consideramos que sea la hora de correr, hemos salido dos veces corriendo , de verdad, sin nada, fue en la guerra en verano 2014 y la segunda en 2015, el 1 de febrero, rumbo a Moscú durante un mes", agregó el colombiano, quien aseguró que hasta el momento no se siente desabastecimiento.

De acuerdo con el colombiano, las raíces del conflicto no solo tienen que ver con razones separatistas, en su opinión, no hay apego hacia la nacionalidad ucraniana en esa región. "Aquí toda la gente es rusa, media Ucrania es prácticamente rusa , hablan en ruso", sostuvo.

Publicidad

Muñoz aseguró que este miércoles no ha habido enfrentamientos fuertes, pero dijo que los choques son la constante en la zona durante los últimos años. A su parecer, pese a las denuncias de Ucrania, las tropas rusas no han intervenido aún, aunque ahora es claro que sí entrará soldados enviados por Putin.

"Hoy escuché, hace unas tres o cuatro horas, sonido de artillería pesada que caían hacia este lado, pero nada más. Sin embargo, a lo largo de toda la línea del frente hay enfrentamientos . El Ejército ucraniano no piensa dejar esto así no más, aunque es claro que el Ejército ruso tarde o temprano estará aquí. Ellos llevan ocho años diciendo que están peleando contra Rusia, pero solo hasta a hora parece que sí va a entrar Rusia", complementó.

Publicidad

Escuche el relato de Luis Hernando Muñoz, colombiano en Donetsk: