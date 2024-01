Tragedia en un circo: acróbata accidentalmente se quitó la vida en pleno show

Un video viralizado en redes sociales muestra el dramático momento en que una acróbata perdió la vida durante un espectáculo de un circo en la India . La joven artista, cuya identidad no ha sido revelada, ejecutaba su rutina ante una audiencia atenta cuando un fatídico incidente cambió el curso del evento.

En el video se ve la presentación, donde la acróbata realizaba habilidades gimnásticas en una cuerda suspendida del techo, sostenida por una polea. Después de siete vueltas en el aire, la tragedia se desata cuando la joven enfrenta dificultades para liberarse del amarre que la sujetaba al cuello. La falta de aire se evidencia, y en cuestión de segundos, deja de reaccionar, quedando colgada en las alturas.

Un espectador logró grabar el momento exacto del accidente, mientras el público ve el trágico suceso. La reacción del compañero de la acróbata es inmediata; busca desesperadamente ayuda, y con la colaboración de otros artistas circenses y asistentes, logran bajar a la mujer de la cuerda.

A pesar de los esfuerzos de sus colegas por reanimarla, la joven no responde. El equipo del circo se ve obligado a llevarse el cuerpo tras bambalinas, mientras la audiencia en el circo observa la escena sorprendidos y en estado de shock. Laos trabajadores del circo llevaron al acróbata a un hospital, donde fue declarada muerta.

Publicidad

En redes sociales se ven todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, pues el video es sensible. La identidad de la acróbata no ha sido revelada por las autoridades, quienes investigan a fondo si hubo o no negligencia en los equipos del circo. Hasta el momento, el video se ha difundido ampliamente en diferentes rede sociales, acumulando millones de visitas.

Le puede interesar: