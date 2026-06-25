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Tras los terremotos en Venezuela, lanzan plataforma para ayudar y localizar a personas desaparecidas

La plataforma todoconvenezuela.com concentra información verificada sobre personas desaparecidas, reportes de daños, centros de acopio y servicios de apoyo, con el objetivo de facilitar la coordinación de la ayuda tras la emergencia en Venezuela.

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Foto: captura de video
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Luego de los terremotos registrados el día de ayer en Venezuela, un grupo de organizaciones civiles presentó todoconvenezuela.com, una plataforma digital que concentra en un solo sitio información verificada para coordinar la respuesta a la emergencia y facilitar el acceso a servicios de apoyo para la población afectada.

A través del portal, los usuarios pueden consultar datos sobre personas desaparecidas, reportar a quienes ya fueron localizados, conocer los centros de acopio disponibles y acceder a diversos servicios de asistencia.

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La plataforma realizó una integración de múltiples bases de datos para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que permite concentrar información que anteriormente se encontraba dispersa en distintos sitios web y redes sociales. Asimismo, las familias pueden registrar la aparición de personas para mantener actualizados los reportes y facilitar la reunificación con sus seres queridos.

Además de la localización de personas, el sitio ofrece acceso a apoyo en salud mental y bienestar emocional para quienes enfrentan las consecuencias del desastre, también incorpora un servicio de orientación médica virtual, donde especialistas brindan atención remota a los afectados, así como un apartado para que las familias con viviendas dañadas puedan solicitar orientación sobre infraestructura y reconstrucción.

La plataforma también busca fortalecer la coordinación de la ayuda humanitaria. Las personas interesadas en realizar donaciones podrán canalizar su apoyo a través de organizaciones previamente verificadas, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen de forma transparente a las comunidades que más lo necesitan.

El proyecto cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, entre ellas Fundación TAAP, Nuevo Once, TrailStar, Amazon Web Services , Fundación Comparte, Google Developer Groups y el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, que colaboran en la integración y verificación de la información publicada.

De acuerdo con los responsables de la iniciativa, todoconvenezuela.com estará disponible de forma gratuita y sin necesidad de registro previo, con esta herramienta se busca agilizar la coordinación de la ayuda, reducir la desinformación y ofrecer un espacio confiable que concentre los recursos esenciales para atender la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela.

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