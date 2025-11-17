Tres trabajadores muertos deja derrumbe de importante obra vinculada a BYD en China

Tres personas murieron en un accidente registrado este sábado en una obra de ampliación de un parque industrial vinculado a la automotriz BYD en el distrito aeroportuario chino de Zhengzhou (en la provincia central de Henan), informó hoy el Departamento provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural.

El siniestro ocurrió en el proyecto de ampliación del Parque Industrial de Piezas de Nueva Energía, donde se produjo un colapso estructural que causó la muerte de tres trabajadores, se indica en un comunicado publicado este lines .

El organismo identificó a las cuatro entidades participantes en la construcción, cuya promotora es la subsidiaria local de BYD.

Las autoridades no difundieron detalles sobre las causas del derrumbe ni sobre el estado de la investigación.



El área donde se produjo el accidente alberga uno de los proyectos industriales más relevantes de BYD en el centro del país.

The BYD factory in Zhengzhou, China, is becoming one of the world's largest automobile manufacturing sites, covering 22.5 km² and employing over 60,000 people, with an annual production capacity of up to 2 million vehicles. pic.twitter.com/NMVo2DIHsz — USA Europe Asia (@usaeuropeasia) November 13, 2025

Según la página web del Gobierno de Henan, el fabricante chino de vehículos eléctricos firmó en septiembre de 2021 un acuerdo con la administración del aeropuerto de Zhengzhou para implantar en la zona un complejo productivo de gran escala.

De acuerdo con esa publicación, las obras del proyecto comenzaron poco después y, en 2023, entró en funcionamiento la que entonces se describió como una de las mayores bases de producción de automóviles de BYD en términos de capacidad y empleo.

En el último trimestre de 2023, BYD destronó a la estadounidense Tesla como mayor vendedor mundial de eléctricos puros. La firma china ya la superó como fabricante de eléctricos en 2022, aunque en aquel caso la medición también incluía híbridos enchufables, una tecnología de vehículo que la compañía dirigida por Elon Musk no fabrica.

Aparte de su presencia en China, BYD lleva años invirtiendo con fuerza en Latinoamérica y también tiene presencia en mercados de más de 50 países, entre ellos el español.