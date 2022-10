Trump advierte sobre nuevas “duras” sanciones contra Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que mantiene junto a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, "todas las opciones sobre la mesa" en lo relativo a Venezuela, a pesar de que el Gobierno brasileño ha descartado la opción militar para hacer frente a la situación en ese país.

"Creo que puedo hablar por ambos países: todas las opciones están sobre la mesa", dijo Trump durante una reunión con Bolsonaro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense respondió así a la pregunta de si querría que Brasil se implicara en una potencial intervención militar estadounidense en Venezuela, aunque luego matizó que todavía no había conversado del tema con Bolsonaro y que planeaba "hablar de ello" durante el encuentro de hoy martes.

"No hemos aplicado las sanciones más duras", dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta con su par brasileño Jair Bolsonaro.

"Diría que hemos impuesto sanciones justo en el medio, pero podemos ser mucho más duros si necesitamos hacerlo", agregó el mandatario estadounidense.

Bolsonaro no hizo mención a Venezuela durante la comparecencia conjunta ante las cámaras en el Despacho Oval, que estará seguida por una conferencia de prensa conjunta poco después.



Trump, por su parte, dijo que sabe "exactamente" lo que quiere que pase en Venezuela a partir de ahora, pero no quiso precisar qué es.



"Estamos hablando sobre cosas diferentes, todas las opciones están sobre la mesa. Es una pena lo que está pasando en Venezuela, la muerte y la destrucción, el hambre. Es difícil creer que uno de los países más ricos sea ahora uno de los más pobres, así que hablaremos largo y tendido sobre eso", afirmó Trump.



El mandatario estadounidense se pronunció así a pesar de que el mes pasado, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, descartó la opción castrense para resolver la crisis venezolana.



"Para nosotros la opción militar nunca fue una opción. Brasil siempre aboga por las soluciones pacíficas de cualquier problema que ocurra en los países vecinos. Abogamos por la no intervención", indicó Mourao a periodistas en Bogotá a finales de febrero.



El vicepresidente subrayó que Brasil continuará "con la presión diplomática, política y económica" para que se llegue a una solución en Venezuela "y que el régimen del señor (presidente venezolano, Nicolás) Maduro se vaya para que Venezuela pueda volver al seno de las naciones democráticas del mundo".