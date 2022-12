Trump contempla señalar a Colombia como país que no coopera en lucha antidrogas

El Gobierno de EE.UU. advirtió que está “considerando seriamente” la designación de Colombia como un país que ha fallado en demostrar que se adhiere a sus obligaciones bajo tratados internacionales antinarcóticos, debido al “extraordinario crecimiento de los cultivos de coca y producción de cocaína durante los últimos tres años".



Así lo estableció el presidente Donald Trump en un memorando que cada año debe entregársele al Departamento de Estado para señalar a los países que son principales productores de drogas ilícitas y aquellos que no cooperan.



Colombia fue señalado como uno de los principales productores, al lado de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Bolivia, Venezuela, entre otros.



Estos dos últimos fueron señalados como países que no contribuyen, categoría que según Trump se asignaría a Colombia si no hay resultados en el futuro.



No obstante, Trump evita tomar esta decisión este año porque reconoce la alianza de EE.UU. con la policía y fuerzas armadas colombianas, así como los esfuerzos en las labores de interdicción.



