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Blu Radio  / Mundo  / Trump defiende su imagen representado como Jesús: "Pensé que era yo como médico"

Trump defiende su imagen representado como Jesús: "Pensé que era yo como médico"

El republicano publicó el domingo en su red Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que él aparece representado como Jesús sanador.

Donald Trump - Ataque al papa León XIV
Donald Trump - Ataque al papa León XIV
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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