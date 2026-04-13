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Blu Radio  / Mundo  / El ataque de Trump al papa y su imagen como Jesucristo indignan a católicos y políticos

El ataque de Trump al papa y su imagen como Jesucristo indignan a católicos y políticos

La tensión entre el presidente estadounidense y el Vaticano sumó este lunes un episodio que generó fuerte rechazo en distintos sectores.

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