Trump dice que reunión con Putin en Hamburgo fue “estupenda”

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "estupenda" su primera reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien se entrevistó ayer durante la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo (Alemania).



En unas breves declaraciones ante los medios antes de iniciar una entrevista con la primera ministra británica, Theresa May, Trump comentó la "estupenda reunión" que mantuvo ayer con Putin, acompañado del secretario de Estado, Rex Tillerson, según informó el pool de periodistas que acompaña al presidente estadounidense.



No respondió cuando se le preguntó si Rusia había "mentido" al informar de los resultados de su encuentro de ayer, en referencia a la rueda de prensa que ofreció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



Lavrov señaló en una rueda de prensa tras el encuentro que EEUU no había presentado ninguna "prueba" de la supuesta interferencia rusa en sus elecciones y afirmó que Trump aceptó las palabras de Putin, cuando éste negó cualquier injerencia.



Tillerson, por su parte, explicó que ambos líderes habían debatido en detalle la cuestión, que Trump presionó a Putin al respecto, y que el ruso aseguró que su país no había interferido en el proceso electoral estadounidense.



Algunos medios estadounidenses informaron no obstante que Trump no había aceptado las palabras de Putin.



Tillerson añadió que los dos líderes se comprometieron a seguir trabajando para evitar problemas de interferencias pues "lastran de forma sustancial" la capacidad de progreso de las relaciones bilaterales.



El primer cara a cara de Putin y Trump también ofreció resultados en distintos frentes, como un alto el fuego en el suroeste de Siria -que entrará en vigor mañana- y la apertura de un canal bilateral de comunicación para abordar directamente entre Moscú y Washington el conflicto en el este de Ucrania.



