Trump invitó a Milei a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza

La agenda internacional volvió a moverse con fuerza alrededor del conflicto en Medio Oriente, esta vez con un anuncio que conecta directamente a Washington y Buenos Aires. En medio de los esfuerzos por reactivar una hoja de ruta para la Franja de Gaza, una invitación formal marcó un nuevo capítulo en la relación política entre Donald Trump y Javier Milei, dos líderes que han mostrado afinidades claras en su discurso y en sus alianzas estratégicas.

El anuncio no solo tuvo eco en el plano diplomático, sino también en el debate regional, al ubicar a Argentina en un espacio de decisión internacional que, hasta ahora, estaba reservado para figuras clave de la política y la diplomacia global.



Trump invita a Milei a integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que fue invitado por Donald Trump a integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, una instancia creada por el mandatario estadounidense para impulsar una salida política al conflicto en ese territorio. A través de su cuenta en X, Milei agradeció el gesto y aseguró que Argentina participará como “miembro fundador” del denominado Board of Peace.

En su mensaje, el mandatario destacó que esta iniciativa busca promover “una paz duradera en regiones afectadas por conflictos”, comenzando por la Franja de Gaza, y reafirmó la postura de su gobierno frente a la lucha contra el terrorismo y la defensa de la vida, la propiedad y la libertad.

Javier Milei y Donald Trump Foto: AFP

Quiénes integran la Junta Ejecutiva creada por Trump

La publicación de Milei incluyó imágenes de la carta firmada por Trump, en la que se detalla la composición inicial de la Junta Ejecutiva. Entre los nombres que acompañarán este proceso figuran actores de peso en la política internacional:



Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Steve Witkoff, enviado especial de EE. UU. para Medio Oriente.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Nickolay Mladenov, exministro de Exteriores de Bulgaria.

Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido.

Según lo anunciado, este grupo será el encargado de ejecutar y supervisar las decisiones de la comisión que lidera el propio Trump.



El plan de paz para Gaza y el trasfondo político del anuncio

La conformación de la Junta Ejecutiva se conoció luego de que la Casa Blanca anunciara la segunda fase del plan de paz para Gaza. Esta etapa contempla la creación de un Gobierno de tecnócratas palestinos en la Franja y el desarme de Hamás, organización que Estados Unidos considera clave en la prolongación del conflicto.

El acercamiento entre Trump y Milei no es nuevo. La relación se fortaleció durante 2025, en medio del respaldo del Tesoro estadounidense a Argentina y del apoyo político de Trump al mandatario argentino en un contexto electoral complejo. Con esta invitación, Buenos Aires se suma a una iniciativa que busca incidir directamente en uno de los escenarios más sensibles de la política internacional actual.