Turista denuncia abuso durante salto en paracaídas: esto se sabe

Michelle Wilson, una turista británica de 52 años, denunció haber sido víctima de abuso sexual mientras realizaba parasailing durante sus vacaciones en Túnez. Según su testimonio, el operador de la atracción la habría manoseado y sometido a tocamientos no consentidos mientras ambos estaban en el aire.

Wilson contó que, tras ser sujetada al arnés para el salto, el joven operador, un hombre de unos 20 años, comenzó a manipular las correas de manera sospechosa. "Podía sentir cómo tiraban de la parte de atrás de mi bikini. Debió haber estado apurando el arnés para acercarme", declaró.

Pero la situación escaló rápidamente. La mujer aseguró que el hombre la rodeó con sus piernas y, mientras controlaba el paracaídas con una mano, comenzó a tocarla de manera inapropiada. "Sentí que me manoseaba, se movía contra mí y me hablaba en árabe. Me sentí violada, sucia y con mucho miedo", relató con angustia al New York Post.

Al aterrizar, Wilson rompió en llanto y acudió a las autoridades locales para presentar una denuncia. Según su versión, el presunto agresor habría sido arrestado. Las autoridades tunecinas confirmaron que investigan el caso, mientras que el gobierno británico, la aerolínea EasyJet y la aseguradora de la turista están colaborando en el proceso.

La mujer, que viajó a Túnez con su hija de 17 años, una amiga y los hijos gemelos de est, calificó el episodio como uno de los más traumáticos de su vida. "Como mujeres, en estos países esperamos bromas, pero esto fue una agresión sexual", afirmó.