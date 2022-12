Uber pierde su licencia para operar en Londres

La compañía de vehículos con conductor Uber no podrá operar en las calles de Londres a partir del 30 de septiembre, cuando expira su licencia, anunció la autoridad de transportes de Londres, TfL, que revocó su derecho de explotación.



Le puede interesar: Uber desmiente supuesta manipulación de tarifas con esa aplicación.



"TfL concluye que Uber Londres no es apta para poseer una licencia de explotación de chóferes privados", explicó la autoridad en un comunicado. No obstante, la empresa estadounidense podrá recurrir la decisión y seguir operando mientras dure el procedimiento, precisó TfL.



Publicidad