Último video con vida de la alpinista rusa que murió esperando ayuda en lo alto de una montaña

Último video con vida de la alpinista rusa que murió esperando ayuda en lo alto de una montaña

Kirguistán confirma la suspensión definitiva del rescate de la alpinista rusa Natalia Nagovitsina quien fue captada con vida por un dron días antes.

Video de la alpinista rusa Natalia Nagovitsina que murió en lo alto del Pico de la Victoria
La alpinista rusa Natalia Nagovitsina murió en lo alto del Pico de la Victoria.
Foto: redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 02:59 p. m.

Las autoridades de Kirguistán han anunciado la suspensión de las labores de rescate para la alpinista rusa Natalia Nagovitsina, de 47 años, quien llevaba 16 días atrapada en el peligroso Pico de la Victoria (Pobeda), a unos 7.000 metros de altura y con temperaturas que alcanzan los -30°C por la noche.

La decisión llega tras múltiples intentos fallidos y la confirmación de que no se han detectado señales de vida de la montañista.

Nagovitsina se fracturó una pierna el 12 de agosto durante el descenso, lo que obligó a su grupo a dejarla en una zona de difícil acceso mientras bajaban en busca de ayuda, según informaron medios locales.

Las condiciones extremas de la montaña, caracterizada por nevadas constantes y fuertes ráfagas de viento, complicaron enormemente las operaciones. Un dron equipado con cámara térmica sobrevoló la zona sin detectar ningún signo vital, lo que llevó a la agencia kirguisa de seguridad a concluir que no hay señales de vida.

Pero imágenes de dron del 19 de agosto habían mostrado a la alpinista saludando, dando esperanzas a su familia, la situación se ha deteriorado.

La tragedia de Nagovitsina ha resonado internacionalmente debido a un doloroso precedente en su vida. Hace cuatro años, en 2021, la familia ya vivió una situación similar cuando Natalia y su esposo, Sergei, quedaron atrapados en la cima del pico Khan-Tengri, el segundo más alto de las montañas de Tien Shan.

Durante esa expedición, documentada en "Quédate con Khan Tengri. Tragedia en la montaña", Sergei comenzó a mostrar signos de malestar y se determinó que había sufrido un derrame cerebral a 22.638 pies de altura. A pesar de las indicaciones de los rescatistas para que lo abandonara, Natalia se negó rotundamente, declarando: "No voy a dejar a mi marido" y añadió que "no tenía miedo a morir". Aunque un equipo de rescate logró llegar a ellos, Sergei se soltó de las cuerdas en un estado de delirio durante el descenso y su cuerpo nunca fue encontrado. En 2022, Natalia regresó al Khan-Tengri para colocar una placa en honor a su esposo fallecido.

Las autoridades de Kirguistán han sido enfáticas al señalar la imposibilidad de continuar, citando el clima hostil y el terreno peligroso. Incluso un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, de 49 años, falleció por congelación el 15 de agosto mientras intentaba rescatar a Nagovitsina, y un helicóptero militar Mi-8 se estrelló durante otra operación de rescate, causando graves lesiones a sus ocupantes.

