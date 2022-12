Un muerto y 20 heridos, 4 graves, deja tiroteo en festival de artes de Nueva Jersey

Un tiroteo registrado durante el festival de artes de Nueva Jersey en la madrugada de este domingo dejó como saldo una persona muerta, supuestamente el atacante, así como al menos 20 personas heridas.

Cuatro de los lesionados están en condición crítica,

de acuerdo con información de las autoridades.

Otra persona está detenida por presuntamente ser cómplice de los hechos.

Un representante de la fiscalía del condado de Mercer, Angelo Onofri, dijo en una rueda de prensa que la policía ha recuperado "múltiples armas" que fueron utilizadas durante el tiroteo, en el que participaron varios individuos.



De los heridos, dieciséis de ellos tienen lesiones por heridas de bala, uno de ellos un adolescente de 13 años.



Un oficial de policía estaba involucrado en el incidente, pero la fuente no precisó detalles. Onofri tampoco informó sobre quién realizó los disparos que causaron la única víctima mortal ni detalló qué pudo desatar el tiroteo.



El suceso se registró hacia las 2.45 a.m. en el festival "All Night Trenton 2018", que comenzó el sábado por la tarde y cuyo final estaba programado para la tarde de este domingo. En el momento del incidente había un millar de personas.