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Una persona recibió un disparo de la policía cerca de la Casa Blanca

Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

Casa Blanca.jpg
Casa Blanca.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Un individuo recibió este lunes un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, así lo informó el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.

Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El hecho no impidió participación de Trump en ceremonia

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.

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