Uribe reacciona a ataque de EE. UU. a Venezuela: “Que FF. MM. de Colombia no entren en un suicidio”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó este sábado al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y a la captura del mandatario Nicolás Maduro, calificando la acción como un acto de “legítima defensa” por parte de Washington y pidiendo que las Fuerzas Militares de Colombia no respalden al régimen venezolano.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe afirmó que “Estados Unidos actuó en legítima defensa” y sostuvo que, durante años, el gobierno venezolano habría albergado a terroristas, facilitado rutas aéreas, terrestres y marítimas para el narcotráfico hacia territorio estadounidense, además de violar la democracia y provocar el éxodo de millones de ciudadanos.

“El régimen ha protegido a los narcoterroristas de Colombia y ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo”, señaló el exmandatario, quien aseguró que Estados Unidos “ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela”, a las que acusó de haber sido cooptadas por la dictadura. En ese contexto, Uribe hizo un llamado directo a las Fuerzas Militares colombianas: “Que no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional”.

Uribe también expresó su deseo de que “el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo” y concluyó con una crítica a la situación política interna de Colombia, al afirmar que el país debe liberarse “del contagio destructor”.



Las declaraciones del exmandatario se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro tras un “ataque a gran escala” contra Caracas y otras zonas del país. Según Trump, la operación incluyó la detención del gobernante venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido sacados del territorio nacional.

De acuerdo con reportes de la AFP, las primeras explosiones en Caracas se escucharon hacia las 02:00 hora local. El gobierno venezolano calificó la operación como una “gravísima agresión militar” e informó que los ataques alcanzaron objetivos en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, además de puntos estratégicos en la capital.

Uno de los blancos habría sido el fuerte militar Tiuna, considerado el más importante del país. El ministro de Defensa denunció que los bombardeos también afectaron a poblaciones civiles, aunque hasta el momento no se ha presentado un balance oficial de víctimas. Asimismo, se reportó un blindado en llamas en la base aérea La Carlota, en Caracas.

Publicidad

Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa sobre la situación en Venezuela a las 16:00 GMT desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Entre tanto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró desconocer el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigió al gobierno estadounidense una “prueba de vida inmediata” del presidente venezolano.

