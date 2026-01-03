En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Uribe reacciona a ataque de EE. UU. a Venezuela: “Que FF. MM. de Colombia no entren en un suicidio”

Uribe reacciona a ataque de EE. UU. a Venezuela: “Que FF. MM. de Colombia no entren en un suicidio”

El expresidente Álvaro Uribe respaldó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolo como un acto de legítima defensa, y pidió que las Fuerzas Militares de Colombia no apoyen al régimen venezolano, tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar a gran escala.

Publicidad

Publicidad

Publicidad