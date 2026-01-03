Así se vivieron los los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El gobierno de Venezuela denunció una “agresión militar” por parte de Estados Unidos tras registrarse fuertes detonaciones y sobrevuelo de aeronaves sobre tres principales ciudades del país, calificándolo como un ataque contra el país.
Aunque el grueso de las detonaciones fue reportado más cerca de la 1:00 a.m. (hora local), testimonios y publicaciones en redes sociales indican que ya desde la madrugada temprana (sobre las 12:00 de la noche) comenzaron a oírse ruidos similares a bombardeos, sobrevuelo de aeronaves y explosiones en varios puntos de Caracas y su área metropolitana.
Los testimonios y videos verificados hasta ahora indican actividad en el principal complejo militar de Venezuela Fuerte Tiuna, zonas residenciales de la báse aérea de La Carlota, El Volcán y El Hatillo, la costa y destacamiento naval de La Guaira y zonas residenciales, principalmente, al este y oeste de Caracas, capital venezolana.
BREAKING: Explosions are rocking Caracas, Venezuela while their citizens are sleeping, as it appears the so-called "Peace President" trump is starting a war without Congress' approval.— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 3, 2026
Those Epstein files must be really, really bad.pic.twitter.com/B3qohuQx4Z
Dentro de los reportes confirmados se encuentran múltiples explosiones, que fueron captadas desde barrios y localidades cercanas, el sobrevuelo de aeronaves y helicópteros a baja altura sobre Caracas, Miranda y La Guaira, apagones masivos en varias zonas de Caracas y visibles daños a estructuras con fuertes cortinas de humo.
El episodio ocurre en medio de una escalada masiva de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, donde el presidente estadounidense Donald Trump confirmó los ataques y, además, la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flórez.
Alrededor de la 01:20 a.m. (hora local), comenzaron las primeras explosiones con el sobrevuelo de múltiples aeronaves sobre el territorio venezolano, sumado al reporte de varios ciudadanos de aviones volando a baja altura entre Caracas, Miranda y La Guaira.
Sobre las 2:00 de la mañana, al menos siete detonaciones se escucharon en imadiaciones de la capital venezolana y se reportaron apagones parciales al sur de la ciudad, cerca de las instalaciones militares de Caracas.
Alrededor de las 3:00 de la mañana, los sobrevuelos y detonaciones continuaron propagándose junto con fuertes columnas de humo en áreas como Fuerte Tiuna y La Carlota y los habitantes tuvieron que evacuar en varios barrios de la localidad.
Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de personas afectadas; sin embargo, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López confirmó los ataques y anunció que no descarta víctimas fatales tras los bombardeos.