Así se vivieron los los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche

El gobierno de Venezuela denunció una “agresión militar” por parte de Estados Unidos tras registrarse fuertes detonaciones y sobrevuelo de aeronaves sobre tres principales ciudades del país, calificándolo como un ataque contra el país.

Aunque el grueso de las detonaciones fue reportado más cerca de la 1:00 a.m. (hora local), testimonios y publicaciones en redes sociales indican que ya desde la madrugada temprana (sobre las 12:00 de la noche) comenzaron a oírse ruidos similares a bombardeos, sobrevuelo de aeronaves y explosiones en varios puntos de Caracas y su área metropolitana.



Estas son las zonas con reporte de actividad militar

Los testimonios y videos verificados hasta ahora indican actividad en el principal complejo militar de Venezuela Fuerte Tiuna, zonas residenciales de la báse aérea de La Carlota, El Volcán y El Hatillo, la costa y destacamiento naval de La Guaira y zonas residenciales, principalmente, al este y oeste de Caracas, capital venezolana.

Dentro de los reportes confirmados se encuentran múltiples explosiones, que fueron captadas desde barrios y localidades cercanas, el sobrevuelo de aeronaves y helicópteros a baja altura sobre Caracas, Miranda y La Guaira, apagones masivos en varias zonas de Caracas y visibles daños a estructuras con fuertes cortinas de humo.

El episodio ocurre en medio de una escalada masiva de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, donde el presidente estadounidense Donald Trump confirmó los ataques y, además, la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flórez.



Cronología de detonaciones confirmadas en Venezuela

Alrededor de la 01:20 a.m. (hora local), comenzaron las primeras explosiones con el sobrevuelo de múltiples aeronaves sobre el territorio venezolano, sumado al reporte de varios ciudadanos de aviones volando a baja altura entre Caracas, Miranda y La Guaira.



Sobre las 2:00 de la mañana, al menos siete detonaciones se escucharon en imadiaciones de la capital venezolana y se reportaron apagones parciales al sur de la ciudad, cerca de las instalaciones militares de Caracas.

Alrededor de las 3:00 de la mañana, los sobrevuelos y detonaciones continuaron propagándose junto con fuertes columnas de humo en áreas como Fuerte Tiuna y La Carlota y los habitantes tuvieron que evacuar en varios barrios de la localidad.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de personas afectadas; sin embargo, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López confirmó los ataques y anunció que no descarta víctimas fatales tras los bombardeos.