Blu Radio  / Mundo  / Así se vivieron los los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche

Así se vivieron los los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche

Tras una escalada masiva de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, una intensa oleada de bombardeos sacudió distintas zonas del país durante la madrugada. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Así comenzaron los bombardeos en Venezuela: hay reportes desde las 12 de la noche
Los bombardeos sacudieron varias zonas entre tres principales ciudades de Venezuela.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

