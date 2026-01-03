Videos del impresionante ataque de Estados Unidos en Venezuela: Maduro y Cilia Flores capturados

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En una operación militar sin precedentes que ha sacudido el tablero geopolítico mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que sus fuerzas han llevado a cabo con éxito un "ataque a gran escala" contra objetivos estratégicos en Venezuela.
La ofensiva, que comenzó durante la noche, ha resultado en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido sacados del territorio venezolano por fuerzas estadounidenses.
A través de su plataforma, Truth Social, el presidente Trump detalló que la orden de atacar objetivos militares y gubernamentales busca poner fin al régimen actual. "Bajo mis órdenes, las fuerzas estadounidenses han ejecutado una operación quirúrgica y masiva para restaurar el orden y responder a la amenaza que representaba el régimen", expresó el mandatario en su red social.
Puntos clave de la operación: