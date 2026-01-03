Videos del impresionante ataque de Estados Unidos en Venezuela: Maduro y Cilia Flores capturados

En una operación militar sin precedentes que ha sacudido el tablero geopolítico mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que sus fuerzas han llevado a cabo con éxito un "ataque a gran escala" contra objetivos estratégicos en Venezuela.

La ofensiva, que comenzó durante la noche, ha resultado en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido sacados del territorio venezolano por fuerzas estadounidenses.



Un giro radical en la campaña de presión

A través de su plataforma, Truth Social, el presidente Trump detalló que la orden de atacar objetivos militares y gubernamentales busca poner fin al régimen actual. "Bajo mis órdenes, las fuerzas estadounidenses han ejecutado una operación quirúrgica y masiva para restaurar el orden y responder a la amenaza que representaba el régimen", expresó el mandatario en su red social.

Puntos clave de la operación:

