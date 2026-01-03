En vivo
Ministro de Defensa de Venezuela denuncia ataques a zonas civiles: no descarta muertos

El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.

ataque-eeuu-venezuela.jpg
Ataque de Estados Unidos en Venezuela
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

