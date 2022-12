Venezolanos votan en elecciones primarias de la oposición

La oposición vota este domingo en Venezuela para escoger a sus candidatos de cara a las elecciones de gobernadores pautadas para octubre, en medio de dudas tras aplacarse las masivas protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.



"No iba a venir. Me convencieron a última hora. Sé que debemos votar, es nuestra responsabilidad, pero enterré a dos amigos en las protestas y de un día para otro pasamos de la calle a las elecciones regionales", dijo a la AFP Arantza Rosello.



Arantza, de 38 años, participaba en la votación en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, con "muchas dudas", agregó.



Unos 14,8 millones de venezolanos, sobre un universo de 19,8 millones de votantes, están llamados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a participar en el proceso para escoger candidatos a gobernadores en 19 de los 23 estados del país.



La MUD, integrada por una treintena de partidos políticos, tiene ya aspirantes únicos por consenso en los cuatro estados restantes.



"Quiero un cambio y tenemos que buscarlo en cualquier escenario, protestando y votando", comentó Carlos Ascanio, de 22 años, otro ciudadano que acudió a las primarias.



Un millar de centros fueron habilitados desde las 07H00 locales (11H00 GMT) y seguirán abiertos hasta las 17H00 (21H00 GMT). El conteo es manual y se realiza sin respaldo del poder electoral.



"Los porcentajes de participación en elecciones primarias normalmente han rondado alrededor del 10% (...). Es una tendencia histórica", señaló este domingo a la prensa Francisco Castro, presidente de la comisión que supervisa las primarias.



Le puede interesar: En Venezuela no tenemos ni una instancia para denunciar: Kelly García.



La Asamblea Constituyente que rige en Venezuela como un suprapoder, rechazada por la oposición y desconocida por Estados Unidos y una docena de gobiernos latinoamericanos, adelantó de diciembre a octubre los comicios regionales, sin fijar una fecha concreta.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado por la oposición de servir al chavismo- no ha formalizado fecha, aunque el líder chavista Aristóbulo Istúriz aseguró que las votaciones se harán el 15 de octubre.



Estos comicios debieron celebrarse en diciembre de 2016, pero fueron pospuestos sin explicaciones por el CNE, que en mayo los pautó para diciembre de 2017.

Publicidad