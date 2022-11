Venezuela amenaza con iniciar proceso para retirarse de la OEA

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró al programa El Dossier, que el presidente Nicolás Maduró le ordenó iniciar el proceso para retirar a su país de la OEA si se realiza una reunión de cancilleres sin el visto bueno de su nación.



“De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, el consentimiento del Gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de estado, del presidente Maduro de iniciar el procedimiento de retiro de Venezuela de esta organización”, dijo Rodríguez.



“No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral de la ética y del comportamiento licito que deben mantener las naciones en esta organización regional”, agregó.



Según la canciller, Maduro le pidió realizar el anunció para evitar las acciones, de lo que llamó una coalición de gobiernos, en contra de Venezuela.



“Es un aviso que me ha pedido el presidente informar, porque no vamos a permitir que siga esta actuación de una coalición de gobiernos con un sesgo político, ideológico, muy ampliamente conocido, contra Venezuela”, concluyó.



