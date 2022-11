Venezuela es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en un país: Diputados venezolanos

Los diputados que han estado impulsando desde la Mesa de Unidad Democrática las manifestaciones que ya completan 6 semanas en Venezuela, estuvieron como invitados a El Radar de BLU Radio.

“En Venezuela una persona que trabaja y gana el salario mínimo, no puede llegar a cubrir el 15% de la canasta básica familiar; es común encontrar personas que han perdido entre 3 y 10 kilos este año, debido al desabastecimiento de comida”, comentaron.

Además, afirman que hay una persecución a quienes no hacen parte de los ideales del régimen de Maduro “no hay libertad de expresión, la gente es perseguida por pensar distinto y se está usando la justicia militar para juzgar a los civiles porque la Fiscalía General de la Nación, no está de acuerdo con la represión que hay en el país”, dieron.

“En esta lucha los diputados estamos luchando codo a codo con la gente en las calles, hemos tomado la decisión de reclamar por lo que está pasando”, agregaron.

Por otra parte, el diputado Guanipa cuenta que “la represión se ha dado porque el Gobierno no ha aceptado que la ciudadanía se movilice para exigir sus derechos y expresar la inconformidad con las políticas de estado y la situación económica que se atraviesa.”

