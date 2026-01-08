Alerta en Santander por temporada de verano: niveles bajos en afluentes e incendios

La temporada de verano mantiene en alerta a las autoridades y comunidades de Santander ante la disminución crítica de los niveles de agua en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, principal fuente hídrica de la ciudad y sustento de cientos de familias dedicadas a la pesca.

Pescadores del corregimiento emitieron una señal de alarma por la sequía que hoy afecta este ecosistema, considerado la despensa natural de la región. El descenso del caudal no solo golpea la seguridad alimentaria de la comunidad, sino que también pone en riesgo la vida de especies emblemáticas, como el manatí, animal que se encuentra en vía de extinción.

Dielsi Díaz, pescador y líder de la zona, advirtió que la situación es cada vez más crítica y pidió acciones urgentes para proteger la ciénaga y evitar un daño ambiental irreversible.

Esta emergencia ambiental se suma a otros hechos asociados a la temporada seca en el departamento, como el reciente incendio forestal registrado en el municipio de Los Santos y el desabastecimiento de agua que enfrentan Aratoca, Cabrera, Barichara y Vélez.



Las comunidades insisten en la necesidad de medidas inmediatas para mitigar los efectos del verano, proteger las fuentes hídricas y garantizar el acceso al agua, en medio de un panorama que sigue siendo preocupante en varias zonas de Santander.