Dengue desbordado en Santander: es el departamento con más contagios en 2025 con 11.000 casos

Santander cerró el 2025 en el primer lugar nacional en número de contagios por ddengue, encendiendo las alarmas de las autoridades sanitarias del país. El departamento registró 11.087 casos, casi el 9 % del total nacional, según el más reciente balance del Instituto Nacional de Salud (INS).

En todo Colombia se reportaron 123.745 casos, y detrás de Santander, se ubicaron Meta, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia, lo que confirma que la región nororiental es hoy uno de los principales focos de propagación de esta enfermedad.

El informe del INS revela que uno de cada tres pacientes en Santander presentó signos de alarma y que el 0,6 % de los casos evolucionó a dengue grave, una de las formas más peligrosas de la enfermedad.

La situación es aún más crítica si se tiene en cuenta que, durante 2025, se confirmaron 114 muertes por dengue en el país, de las cuales 10 ocurrieron en Santander, ubicándolo entre los departamentos con mayor mortalidad asociada a esta enfermedad.



La experta en salud pública, Diana Sandoval, de la Universidad Manuela Beltrán, advirtió sobre la gravedad del panorama.

“Santander enfrenta una situación particularmente preocupante porque no solo hay casos leves, sino también cuadros con signos de alarma y graves, que pueden producir hemorragias y aumentar significativamente el riesgo de muerte”, explicó.

Las autoridades explican que el aumento de casos estaría relacionado con el crecimiento poblacional, la intensificación de las lluvias producto del cambio climático y la mayor acumulación de agua en zonas urbanas y rurales, condiciones ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Publicidad

A esto se suma el mayor conocimiento de los síntomas, lo que ha llevado a más consultas médicas y un aumento en los reportes oficiales.

El sector salud lanzó un llamado urgente a los ciudadanos en eliminar criaderos del mosquito y consultar de inmediato al médico ante cualquier síntoma compatible con dengue, reforzar las medidas de prevención, especialmente en los municipios con más contagios, con el fin de evitar que la situación se agrave en este año 2026.