Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Preocupación en Santander el desabastecimiento de agua ya afecta a varios municipios

Preocupación en Santander el desabastecimiento de agua ya afecta a varios municipios

La falta de agua ya impacta a miles de habitantes cuatro municipios los más afectados Aratoca, Barichara, Cabrera y Vélez. El departamento envió carrotanques y evalúa nuevas acciones para mitigar la emergencia.

