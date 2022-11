Venezuela se dirige al cataclismo: The Washington Post

El diario estadounidense The Washington Post dedicó su editorial de este jueves a criticar la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar a una asamblea constituyente en Venezuela.



La editorial, titulada: “Venezuela se dirige al cataclismo”, califica esta iniciativa como la “respuesta más radical” del chavismo frente a las críticas que enfrenta.



Considera que Maduro no garantizará transparencia en la Constituyente porque la mitad de los miembros en la asamblea provendrán de organizaciones sociales controladas por el chavismo.



“Una vez convocada, esa asamblea podría ser utilizada para disolver el congreso controlado por la oposición y trasladar el poder a estructuras del régimen”, agrega.



Asimismo, dice que el resultado de esta crisis es que uno de los países más importantes de América Latina, el mayor productor de petróleo de la región, se dirija hacia un estado de “cataclismo” más grande que el acontecido durante las guerras de Centroamérica en los años 80.



Aunque no hay claridad sobre qué puede detener a Maduro, el diario considera una buena noticia la propuesta presentada ayer en el senado estadounidense para establecer nuevas sanciones en contra de funcionarios corruptos en Venezuela, así como el envío de 10 millones de dólares en ayuda humanitaria.