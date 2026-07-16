Video captó el momento exacto en que carro chocó contra un árbol y pareja de universitarios murió

Una salida para compartir y disfrutar de la noche terminó en una tragedia que acabó con la vida de dos jóvenes de 20 años.

La pareja se movilizaba en un automóvil de alta gama cuando el conductor perdió el control, chocó violentamente contra un árbol y, segundos después, el vehículo se incendió. Ninguno de los ocupantes logró escapar de las llamas.

El fatal accidente ocurrió la noche del domingo en la ciudad brasileña de Campinas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la emergencia se registró hacia las 11:25 p. m., cuando un Porsche se salió de la vía por causas que aún son materia de investigación. Tras el fuerte impacto, el automóvil fue consumido por el fuego antes de que llegaran los organismos de socorro.

Vea aquí el video del momento exacto

Explosão e duas vítimas fatais.



Arthur Rodrigues de Souza,de 20 anos e Lívia Bevilacqua Batista,de 20 anos,estavam a bordo de uma Porsche Cayman quando o veículo colidiu com uma árvore e pegou fogo na Rodovia Francisco Von Zuben (SP-091),em Campinas (SP) pic.twitter.com/3GiXa5iCmz — Gravado por Câmeras (@GravadoPC) July 15, 2026

Cuando los integrantes del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio, el vehículo ya estaba completamente envuelto en llamas. Luego de controlar el incendio, los rescatistas ingresaron al automóvil y encontraron los cuerpos totalmente calcinados de sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Arthur Rodrigues de Souza, estudiante de medicina de la universidad São Leopoldo Mandic y propietario del Porsche, y Lívia Bevilacqua Batista, estudiante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Campinas (PUC-Campinas). Ambos tenían 20 años.

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Con el paso de las horas también se conocieron detalles sobre lo que hacían antes del accidente. Bianca, hermana de Lívia, reveló al portal brasileño g1 que los jóvenes estaban en una cita y que Arthur había pasado por ella a su vivienda para salir juntos.

"La pasó a buscar en su casa y salieron a conversar, divertirse y disfrutar de la noche, como cualquier pareja de jóvenes", relató la mujer. Además, contó que la última comunicación con su hermana ocurrió cuando ya regresaba a casa.

🟠PORSCHE BATE EM ÁRVORE, PEGA FOGO E DEIXA DOIS MORTOS NO INTERIOR DE SÃO PAULO



Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na noite dessa sexta-feira (10), na Rodovia Francisco von Zuben, entre Campinas e Valinhos, no interior de São Paulo.



O motorista de um Porsche Cayman… pic.twitter.com/ngH4c8dktA — Explora (@explora_news) July 12, 2026

Según explicó, minutos antes del accidente recibió una fotografía tomada desde el interior del vehículo, la cual se convirtió en el último recuerdo que conserva de Lívia. "Me envió una última foto, una sola imagen. Habló conmigo. No era una chica irresponsable. Estamos sufriendo un dolor imposible de describir", expresó.

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Al recordar a su hermana, Bianca la describió como una joven muy querida por su familia y amigos. "Era una hija maravillosa, una hermana comprensiva, una nieta que amaba a su familia y una amiga muy querida. Siempre estaba dispuesta a ayudar y tenía una luz especial que iluminaba a quienes la conocían", afirmó.

Entre tanto, la Policía adelanta las investigaciones para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil. El caso fue registrado inicialmente como homicidio involuntario y permanece bajo la responsabilidad de la Quinta Comisaría de Campinas, que continúa recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Las familias de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los cuerpos por parte del Instituto Médico Forense, entidad que continúa realizando los procedimientos periciales correspondientes.

La universidad São Leopoldo Mandic también lamentó públicamente la muerte de Arthur Rodrigues de Souza a través de un comunicado. "Expresamos nuestros más sinceros sentimientos y esperamos que el cariño y los recuerdos de Arthur brinden consuelo a todos quienes hoy lamentan su partida", manifestó la institución.