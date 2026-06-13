Video del momento del ataque de EEUU en el que murió alias 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido con el alias de 'Niño Guerrero', considerado el máximo jefe de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El anuncio estuvo acompañado por un video que, según el mandatario, muestra el momento exacto del operativo militar en el que fue abatido el cabecilla venezolano.

Aunque Trump no entregó detalles precisos sobre el lugar donde se desarrolló la operación ni sobre las circunstancias previas al ataque, sí publicó en su red social Truth Social un corto clip de aproximadamente 10 segundos de duración que calificó como un ataque "cinético, rápido y letal".

Vea aquí el video

Las imágenes muestran una vista aérea de lo que parece ser una vivienda de tejado verde ubicada en una zona rural. En los alrededores se observa una amplia extensión de vegetación, árboles dispersos y terrenos secos. Segundos después de iniciada la grabación, la estructura es impactada por un bombardeo que provoca una fuerte explosión.

La detonación genera una enorme nube de fuego y humo que se eleva sobre el área y cubre gran parte del lugar donde se encontraba la vivienda. El video termina pocos segundos después del impacto, sin mostrar imágenes posteriores del operativo ni detalles sobre posibles sobrevivientes o daños adicionales.

Publicidad

El anuncio de Trump se produjo horas después de que Washington informara sobre una operación conjunta con autoridades venezolanas para ubicar al líder del Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha catalogado como terrorista. Según el mandatario estadounidense, la acción fue ejecutada por el Comando Sur y tuvo como objetivo neutralizar al hombre que durante años fue considerado uno de los criminales más buscados de Suramérica.

"El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua", afirmó Trump en su publicación.

La Casa Blanca considera que Guerrero fue el principal responsable de transformar una banda carcelaria nacida en Venezuela en una estructura criminal con presencia en varios países de América Latina, incluidos Colombia, Perú y Chile. Además, sobre él pesaba una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por las autoridades estadounidenses.

Publicidad

Por su parte, el Gobierno venezolano confirmó posteriormente que Guerrero Flores había sido "neutralizado" durante un operativo contra estructuras de delincuencia organizada. Las autoridades también señalaron que se registraron enfrentamientos con integrantes de grupos criminales, aunque no entregaron mayores detalles sobre el desarrollo de la acción militar.

La muerte de alias 'Niño Guerrero' representa uno de los golpes más importantes contra el Tren de Aragua desde que las autoridades venezolanas intervinieron la cárcel de Tocorón en 2023, considerada durante años el principal centro de operaciones de la organización criminal.

Tras conocerse la noticia, funcionarios estadounidenses destacaron el alcance del operativo. Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la muerte del líder criminal envía un mensaje a las organizaciones narcoterroristas de la región y reafirma el compromiso de Washington en la lucha contra estructuras criminales transnacionales.

Mientras continúan las reacciones por el operativo, el video difundido por Trump se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del caso, al mostrar el momento en que la vivienda donde presuntamente se encontraba el jefe del Tren de Aragua fue destruida por el ataque aéreo.