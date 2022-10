Video: domador sobrevive milagrosamente ante ataque de un león

Un angustioso momento vivieron cientos de asistentes a una función de circo en Ucrania, cuando en medio del show con leones, uno de los animales ataca a su domador.

En video quedó registrado el instante en que el león se abalanza sobre el hombre y logra agarrarle el brazo, mordiéndolo por varios segundos, en seguida los gritos y el caos se apoderan del espectáculo.

Poco después, el domador logra liberarse, se levanta del suelo y pide calma a los asistentes, quienes aplauden la valentía del hombre.

“El león saltó hacía mi y me mordió, pero gracias a Dios no en mi cuello. Él inmediatamente me dejo ir, pero mi brazo, espalda y pierna resultaron afectador”, relató el domador a Daily Mail.

