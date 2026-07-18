Video muestra a un oso negro irrumpiendo en un carrito de golf en Canadá: “Atrápenlo”

Los animales, incluso aquellos que parecen tranquilos o acostumbrados a la presencia humana, pueden reaccionar de formas inesperadas. Su instinto siempre está por encima de cualquier hábito, y eso hace que situaciones cotidianas se conviertan en escenas sorprendentes o incluso riesgosas.

En esta ocasión, un hecho curioso dejó a más de uno sorprendido en un campo de golf en Canadá, donde un visitante poco común terminó protagonizando un “robo” muy particular.

Oso negro asaltó un carrito de golf en Canadá

El insólito momento ocurrió en el oeste de Canadá, donde un oso negro fue captado mientras se acercaba a un carrito de golf sin ningún tipo de temor.



En el video que circula en redes sociales, se observa cómo el animal, con gran fuerza, comienza a manipular el vehículo hasta lograr desprender una bolsa que contenía varios palos de golf.

Lejos de intimidarse por la presencia de personas, el oso actuó con determinación, pues su objetivo era llevarse el bolso. Una vez lo consiguió, emprendió la huida rápidamente, dejando atrás a los testigos que solo pudieron observar la escena sin poder intervenir.

El hecho ha sido descrito por algunos como un “asalto”, no solo por la rapidez del acto, sino por la forma en la que el animal tomó el objeto y escapó con él.

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Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, tampoco hay información sobre cómo el oso logró ingresar al campo de golf.

🐻🏌️ ¡Atrápenlo! Un oso negro "asalta" un carrito de golf en Canadá



⛳️ Al oeste del país norteamericano, un oso negro se robó algo más que las miradas de los visitantes… El animal fue captado robando varios palos de golf que se encontraban en uno de los carritos. Tras el… pic.twitter.com/wIK2kD2eD8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 16, 2026

Recomendaciones ante encuentros con animales silvestres

Aunque este caso terminó siendo más curioso que peligroso, expertos suelen insistir en tomar precauciones cuando se está en zonas donde habitan animales:

