Video muestra el momento en que un panadero murió en una amasadora industrial

El pasado jueves 16 de julio de 2026, un trágico accidente laboral conmocionó a la localidad de Benjamín Aceval, en el departamento de Presidente Hayes, Paraguay. El incidente, que tuvo lugar en la panadería denominada "Manaite", ubicada sobre la calle Boquerón, resultó en la muerte instantánea de un operario de 51 años de edad mientras realizaba sus labores habituales de producción.

La víctima fue identificada como Leonardo Benítez Franco, residente del barrio Alonso de la ciudad de Villa Hayes, quien se desempeñaba como trabajador en dicho establecimiento desde hacía poco más de un año. El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, dichas imágenes se difundieron en plataformas digitales como testimonio de los riesgos inherentes al manejo de maquinaria pesada sin las debidas precauciones.

¿Cómo ocurrió el accidente del panadero en la amasadora?

De acuerdo con los registros visuales captados a las 7:26, Benítez Franco se encontraba operando una amasadora industrial de gran potencia. En ese momento, el trabajador intentaba añadir levadura a la mezcla en funcionamiento.



Mientras la máquina giraba, el operario introdujo sus manos en repetidas ocasiones para verificar la consistencia de la masa, una maniobra que parecía realizar de forma rutinaria. Sin embargo, en un instante de descuido, la fuerza de succión de los rodillos y las aspas del equipo engancharon una de sus extremidades.

En cuestión de segundos, el cuerpo del trabajador fue arrastrado completamente hacia el interior de la tolva de la máquina. Debido a la velocidad y potencia del mecanismo, Leonardo Benítez sufrió lesiones mortales de forma inmediata, sin que hubiera posibilidad de auxilio por parte de otros empleados.

En el momento del siniestro, su compañero se había retirado momentáneamente hacia el salón de ventas para entregar productos terminados. Al regresar al área de producción, el colega encontró a la víctima ya atrapada en el mecanismo.

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Tras el reporte a las autoridades, efectivos de la comisaría jurisdiccional y agentes del Ministerio Público acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y entregarlo a sus familiares tras los procedimientos legales correspondientes.

Aunque este hecho ocurrió en Paraguay, la seguridad industrial sigue siendo un desafío para la región. El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hace seguimiento a estos indicadores con el fin de fortalecer la prevención de riesgos y promover mejores prácticas en los entornos de manufactura.

นาทีชีวิตสุดสลด! 🚨 ร้านเบเกอรี่ชื่อดัง "Manaite" ในย่าน Villa Hayes ที่ปารากวัย



Leonardo Benítez Franco วัย 51 ปี ถูกเครื่องนวดแป้งดึงและบดขยี้ เสียชีวิต



อุทาหรณ์การทำงาน มีสติเสมอเมื่ออยู่กับเครื่องจักร ไม่ว่าจะชำนาญขนาดไหน เพราะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา… pic.twitter.com/DlTVHf4ef3 — R here (@UvgtdERt4PWmcjF) July 17, 2026

¿Qué dicen las estadísticas de seguridad laboral del Consejo Colombiano de Seguridad?

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Según el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del CCS, en Colombia se presenta una muerte laboral cada 20 horas en promedio. Durante dicho año se registraron 438 fallecimientos, lo que representa un incremento del 16,8 % respecto al periodo anterior.

El estudio revela que en 2025 ocurrieron un total de 534.444 accidentes de trabajo, con un promedio diario de 1.464 eventos. La tasa anual de mortalidad nacional se situó en 3,24 casos por cada 100.000 trabajadores, superando la cifra registrada en 2024.

El sector de Industrias Manufactureras reportó la mayor cantidad de siniestros en 2025, con un total de 87.036 accidentes calificados. Esto equivale al 16,3 % del total nacional y representa una tasa de 6,23 eventos por cada 100 operarios en ese periodo.

Las cifras oficiales de Fasecolda solo miden a los empleados afiliados formalmente a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Según el DANE, la cobertura del sistema es del 56,7 %, lo que deja a 2 de cada 5 personas ocupadas sin protección asistencial.