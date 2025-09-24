Video muestra momento en que enorme hueco se abre en la calle y se traga todo a su paso

Un gran socavón descubierto este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades de Tailandia.

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

Así quedó la venida. Foto: EFE

"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", señaló la Administración de Bangkok en un comunicado.

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.



Este es el video del momento exacto en que se abre el socavón



A 50-metre-deep massive sinkhole opened near Vajira Hospital in Bangkok, Thailand on Wednesday, cars and electricity poles fell into it, leaving commuters stunned The massive sinkhole extended about 900 square metres, bringing traffic to a halt.#sinkhole #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/rfDIiM135y — Surya Reddy (@jsuryareddy) September 24, 2025

Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

Foto: EFE

El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

El hospital, según confirmó la Adminsitración de Bangkok, cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas, mientras espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.