Video: tractomula intentó ganarle el paso a un tren y terminó partida en dos tras el impacto

Los pasos ferroviarios son puntos de alto riesgo para conductores y peatones, especialmente cuando intentan cruzar sin tener en cuenta la distancia y velocidad de un tren que circula por la vía. A diferencia de otros vehículos, los trenes necesitan una mayor distancia para detenerse y, ante una maniobra imprudente, un choque puede provocar graves consecuencias.

Eso fue lo que ocurrió en una zona multimodal de Tamaulipas, en el noreste de México, donde una tractomula de doble remolque intentó cruzar la vía antes de que pasara un tren que ya se encontraba circulando por el lugar.

Tractomula intentó ganarle el paso a un tren y terminó partida en dos

El momento quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo el vehículo de carga pesada comienza a atravesar el paso ferroviario a velocidad moderada, mientras el tren avanza por la vía.



La tractomula tenía dos remolques anclados, la primera parte del vehículo estaba cruzando y la segunda todavía permanecía al otro lado de la vía, apunto de pasar cuando llegó el tren.

Fue precisamente contra el extremo final del primer remolque que se produjo el impacto. La fuerza del choque terminó partiendo el remolque en dos, mientras los restos quedaron en la zona del paso ferroviario.

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La situación ocurrió en una zona multimodal, un espacio en el que confluyen distintos medios de transporte.

Según las autoridades, pese a lo aparatoso del accidente y a la fuerza del impacto, no se reportaron personas heridas de gravedad.

En este caso, el tráiler alcanzó a avanzar parcialmente sobre la vía, pero la longitud de sus dos remolques hizo que una parte del vehículo permaneciera en el recorrido del tren y terminara siendo impactada.

🚂👎 Le quiso ganar al tren y perdió



🚛 En una zona multimodal de Tamaulipas (noreste de México) —donde se conectan distintos medios de transporte— un tráiler de doble remolque intentó pasar primero que un ferrocarril, el cual ya circulaba en la vía. El vehículo de carga pesada… pic.twitter.com/vmqHmMs7Me — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 25, 2026