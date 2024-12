Video viral muestra el momento en que dos mujeres son atropelladas por perros

Un nuevo video que circula rápidamente por las redes sociales ha dejado a los internautas atónitos. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el impactante momento en que dos perros, a toda velocidad, atropellaron a dos mujeres que caminaban tranquilamente por la calle.

El clip, que no dura más de 12 segundos, se ha vuelto viral principalmente en X, antes Twitter. En él se observa cómo los canes, cual "correcaminos", se abalanzan sobre las mujeres, provocando que estas caigan al suelo con fuerza, levantando una nube de polvo a su alrededor. Tras el incidente, los perros huyen del lugar, dejando a las mujeres tendidas y a los transeúntes sorprendidos por lo ocurrido.

Así fue el incidente:

Perros a toda velocidad pic.twitter.com/6zxacWECyu — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 17, 2024

La inesperada escena ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en redes sociales, desde la incredulidad hasta la preocupación por el estado de salud de las mujeres afectadas. Muchos usuarios han expresado su sorpresa ante lo ocurrido y han cuestionado la falta de control sobre los animales en la vía pública.

“Dueños irresponsables de mascotas”, “Parece irreal”, “Jefe, no me va a creer qué me atropelló”, “El perro de flash 🤣🤣”, “Ushhh, jajajajajaja solo dejaron el polvero”, “Rápidos & Rabiosos”, “De tanta velocidad que el perrito desaparece”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que acumula más de 4 millones de reproducciones.