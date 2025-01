Virgen de Guadalupe desafió las llamas: estatua quedó intacta tras incendio en Los Ángeles

Desde el pasado 7 de enero, los incendios que arrasan la región de Los Ángeles , California, han dejado un panorama devastador. Decenas de viviendas y áreas naturales han sido consumidas por las llamas, forzando a cientos de familias a huir y perdiendo todo a su paso.

Sin embargo, en medio de la destrucción, un hallazgo ha tocado profundamente a los residentes. Lucky, CEO de Hood Stocks, compartió en sus redes sociales una sorprendente imagen: una estatua de la Virgen de Guadalupe completamente intacta en medio de una casa destruida por el fuego. Las impactantes imágenes, que rápidamente se viralizaron alcanzando más de 3.4 millones de reproducciones, muestran a la figura religiosa en perfecto estado, rodeada de cenizas y escombros.

“Esto es para los que no creen en ella”, comentó un usuario emocionado ante el hallazgo. Mientras tanto, algunos usuarios sugirieron que el material no inflamable de la estatua pudo haber contribuido a su preservación, aunque esto no restó el impacto emocional que causó la escena.

Quedó en video:

Para muchos, la estatua ha sido interpretada como un símbolo de esperanza y protección. “Otra evidencia de que es la Reina del Universo,” escribió un seguidor, mientras que otros comentarios, tanto reflexivos como humorísticos, destacaron la fragilidad de las construcciones de madera en Estados Unidos en contraste con la durabilidad de la figura religiosa.

Más allá de las explicaciones técnicas, el hallazgo ha tocado el corazón de aquellos que han perdido todo en los incendios. Para muchas familias afectadas, la imagen intacta de la Virgen de Guadalupe representa consuelo y fortaleza en medio de la tragedia.